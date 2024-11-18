فرنسا تتفوق على إيطاليا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح أدريان رابيو التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الثانية وعزز لوكاس دين التقدم في الدقيقة 33 بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة 35، قلص أندريا كامبياسو الفارق للمنتخب الإيطالي بتسديدة قوية وعاد أدريان رابيو ليؤكد تفوق فرنسا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65 بضربة رأسية.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 13 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة من إيطاليا التي تجمد رصيدها عند 13 نقطة أيضًا، بفارق المواجهات المباشرة، ليحسم الديوك تأهلهم إلى ربع نهائي البطولة.