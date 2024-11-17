غدا.. مهرجان القاهرة يقيم حلقة نقاش حول خطط توزيع الأفلام القصيرة

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية عشر ظهر غدا 18 نوفمبر بقاعة جراند 2 بفندق سوفتيل، حلقة نقاش حول آفاق خطط توزيع الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

في هذه الحلقة النقاشية المتميّزة، يناقش المتحدثون جوستين باي لارجيون، كلير دياو، مروان الشافعي رؤاهم وخبرتهم حول الاستراتيجيات الفعّالة لتوزيع الأفلام القصيرة، وتدير الندوة سوسن يوسف.

وتركّز المناقشة على شرح خطوات وصول صناع الأفلام إلى الأسواق المحلية والدولية، ويشمل برنامج المناقشة التركيز على أهمية الاستفادة من المهرجانات السينمائية كمنصة استراتيجية للعروض الأولى، واستهداف المنصات المناسبة، ضرورة تنمية شبكة علاقات مهنية قيمة في عالم المهرجانات.

ويحظى الحاضرون بفرصة لتعلم استراتيجيات صياغة خطة توزيع شاملة تهتم كمحاور أساسية بتوسيع خطط المشاهدة والعرض، وتعزيز مشاركة الجمهور، وضمان الاستدامة المالية لأفلامهم القصيرة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.