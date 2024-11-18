ياسين مانع: المباراة مع مصر كانت جيدة رغم التعادل ونأمل التأهل مع المغرب

صرح ياسين مانع المدير الفني لمنتخب الجزائر للشباب تحت 20 سنة، بأن المباراة مع مصر كانت جيدة، وتقاسمنا السيطرة على اللقاء مع نظيرنا المصري، وبشكل عام أنا راض عن أداء اليوم داخل الملعب.

وأضاف أننا نأمل في اللحاق بالمنتخب المغربي، الذي قطع شوطًا كبيرًا للتأهل، والحظوظ متساوية بين جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.



وأشار المدير الفني لمنتخب الجزائر للشباب إلر أن ضربة الجزاء التي حصل عليها لاعبوه صحيحة، وأداء التحكيم جيد حتى الآن، ولم أشاهد شئ مخالف يدعو للتشكيك.

وأوضح أن لاعبينا استغلوا الضغط النفسي نتيجة هزيمة منتخب مصر للشباب، في مباراته السابقة أمام المغرب، وحققوا تعادلًا أراه جيدًا، وسوف نصحح الأخطاء خلال المباراة القادمة أمام المغرب الأربعاء القادم.