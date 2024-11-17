غدًا.. عرض فيلم "اختراق" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة

يعرض، غدا الإثنين، فيلم "اختراق"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "اختراق" روائي تدور أحداثه حول يلتقي جي بأخيه هان بعد أن قضى سبع سنوات في السجن بتهمة قتل في مبارزة سيوف. تتعافى علاقتهما تدريجياً خلال تدريب هان لأخيه ليتمكن من بلوغ البطولة الوطنية في مبارزة السيوف، لكن الشكوك الصامتة تتجدد حول ما إذا كان هان بريئاً أم لا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 109 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نيليشا لو، وإنتاج مشترك بين سنغافورة، تايوان، بولندا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".