غدًا.. عرض فيلم "فيتوريا" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض غدا الإثنين، الفيلم المجري "فيتوريا"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "فيتوريا" روائي تدور أحداثه استنادًا إلى أحداث حقيقية وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ليساندر كاسيجولي ، كيسي كوفمان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".