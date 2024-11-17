غداً.. عرض فيلمي "شيء من الخوف" و"الشحات" ضمن كلاسيكيات مصرية بمهرجان القاهرة

يعرض غدا الإثنين، فيلمي "شيء من الخوف" و"الشحات" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس في مول مصر 5، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "شيء من الخوف" روائي تدور أحداثه استنادًا إلى قصة ثروت أباظة القصيرة، تدور أحداث فيلم "شيء من الخوف" في قرية ريفية مصرية. حيث يهدد عتريس أهل القرية، بينما تقدم فؤادة، الفتاة التي يحبها، على فعل يمثل تحديًا علنيًا، فتكون علاقتهما على المحك.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وهو من إخراج حسين كمال.

فيلم "الشحات" روائي تدور أحداثه حول عمر هو محامٍ ناجح وزوج سعيد لديه ابنتان. تغزو حياته مجموعة من الأسئلة الوجودية حول الحياة. خلال أزمة منتصف العمر التي يمر بها، يشعر بالتشتت بين حياة الليل التي لم يجربها من قبل والوجه الاجتماعي الذي يتوقعه منه المجتمع.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 125 دقيقة، في تمام السابعة مساء، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".