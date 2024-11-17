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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
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عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلاً: "هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية".
وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة أعلن عن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقًا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

المستشار محمد الحمصاني اجتماع لجنة الدين الخارجي البنك المركزي