متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم يأتي في اطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات العامة للاقتصاد المصري، ومناقشة جهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع أن الاجتماع تناول جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، حيث سيتم الإنتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهنك 15 كيانًا سيتم طرحهم في المستقبل.



وأشار إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الاطورحات، وهناك دراسة لكل كيان يتم طرحه، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.

