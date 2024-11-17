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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي: راض عن أداء اللاعبين أمام الجزائر والقادم أفضل

ميكالي
ميكالي
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أعرب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، رضاه عن مستوى الفريق خلال مباراته أمام الجزائر التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال: “إننا خضنا مباراة جيدة المستوى، رغم قصر مدة المعسكر قبل انطلاق البطولة، حيث وزعنا المجهود طوال الـ ٩٠ دقيقة، وسيطرنا على أغلب سير اللقاء”.

وأضاف أن التحكيم أثر بالسلب علينا في البطولة حتى الآن، حيث لم يحتسب لنا ضربتي جزاء في مباراة المغرب السابقة، مشيرًا إلى أن ضربة جزاء فريق الجزائر لا تستحق الاحتساب، وهناك لمسة يد في مدافع الجزائر ولم تحتسب، وحزين من طريقة التحكيم والقرارات الغير صائبة بالمرة.

وأشار المدير الفني للمنتخب المصري إلى أن الوقت ضيق للتعرف على إمكانيات لاعبينا، وأنا لا أعرف أسماء البعض حتى الآن،  ومنتخبنا عان من الإجهاد بسبب ضيق الوقت بين المباريات، فضلًا عن غياب أربع لاعبين للإصابة، بالإضافة لغياب لاعب محترف مصري بالخارج بسبب إجراءات حضوره.

وأوضح أننا لم نفقد الأمل، وسوف نكافح خلال المباراة المقبلة، من أجل الفوز أمام ليبيا، وهدفنا تطوير مشروع الشباب وتغذية المنتخب الأول في المقام الأول.

البرازيلى ميكالى الفني للمنتخب الوطني المدير الفني للمنتخب الوطني فريق الجزائر للمنتخب المصرى