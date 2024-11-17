غدا.. عرض فيلم "نمر" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة

يشهد، غدا الإثنين 18 نوفمبر، عرض فيلم "نمر"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم " نمر" روائي تدور أحداثه وفقًا للثقافة الدومينيكانية، يعبر المراهقون الذكور إلى مرحلة "تيغريس"، والتي تعد النموذج الأعلى للشخصية الذكورية ألبرتو، مدرب المعسكر المؤهل لهؤلاء المراهقين، يقرر أن الوقت قد حان لانضمام ابنه بابلو إلى تلك المجموعة، دون أن يعلم أن بابلو قد أصبح "تيغريس" بالفعل رحلة لاكتشاف الذات وسط الصراعات.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 84 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خوسيه ماريا كابرال.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".