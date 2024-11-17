"الصافي" تستعرض أحدث تقنياتها وخططها التوسعية باستثمارات 80 مليون دولار

أعلنت مجموعة الصافي مشاركتها الأولى في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري. استعرضت الشركة خلال الحدث أحدث منتجاتها الإلكترونية التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجودة العالية، إلى جانب خططها التوسعية باستثمارات تبلغ 80 مليون دولار.

ويعد مصنع الصافي نموذجًا متطورًا للصناعات المحلية، حيث يضم 16 خط إنتاج مخصصة لتصنيع شاشات التلفزيون، الهواتف الذكية، أجهزة الاتصالات، والكاميرات. بالشراكة مع شركة شاومي الصينية، استعرض المصنع نجاحاته من خلال تصنيع منتجات عالية الجودة، بما في ذلك شاشات التلفزيون بمقاسات تتراوح بين 32 و75 بوصة عبر 6 خطوط إنتاج، والهواتف الذكية بتقنيات الجيل الرابع (4G) عبر 5 خطوط إنتاج.

يمتلك المصنع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 600,000 وحدة من شاشات التلفزيون و4 ملايين وحدة من الهواتف الذكية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الإنتاج ليشمل منتجات مثل الساعات الذكية، الراوتر، الكاميرات المتقدمة، والسماعات، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدراته التصديرية.

يعتمد مصنع الصافي على أعلى معايير الجودة العالمية، بما في ذلك شهادات ISO 9001:2015،ISO 14001:2015، وISO 45001:2018، ويُجري اختبارات دقيقة في جميع مراحل الإنتاج لضمان كفاءة المكونات والمنتجات النهائية.

يمتلك المصنع معامل ORT المتطورة، لاختبار تحمُّل الأجهزة وضمان أدائها الممتاز، كما توظف المجموعة أكثر من 1000 موظف بشكل مباشر و5000 بشكل غير مباشر، مما يبرز دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل واسعة.

وتسعى الشركة لتحويل المصنع إلى مركز صناعي إقليمي يخدم السوقين المحلي والدولي، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التصدير الإقليمية.

صرح المهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الصافي أن المجموعة نسعى لتوطيد مكانة المصنع كمركز إقليمي للصناعات الإلكترونية، مع التركيز على التطوير المستمر واستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي."



وأضاف تخطط مجموعة الصافي لتوسيع استثماراتها في المصنع لتغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية مصر في الصناعات الإلكترونية، ويضعها في موقع الريادة على المستوى الإقليمي والدولي.



