أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا رسميًا جاء فيه أن "الدول الغربية، وفقًا لوسائل إعلام غربية، تتبنى سياسات تصعيدية تهدد الاستقرار الدولي".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه تراجعًا في ثقة الناخبين الأمريكيين بسبب سياساته، ينسق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اللذين يتهمهما البيان بفقدان الإحساس بالواقع نتيجة لرهاب روسيا.

وأوضح البيان أن هذه الخطط تشمل "ضرب أهداف بعيدة المدى داخل العمق الروسي باستخدام صواريخ أمريكية وفرنسية وبريطانية منطلقة من الأراضي الأوكرانية"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لموسكو ومدن روسية كبرى أخرى.

وحذرت السفارة من أن هذه السياسات تدفع العالم نحو شفا حرب نووية، محملة الدول الغربية مسؤولية هذا التصعيد الخطير.