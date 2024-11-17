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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار عاجل من المحكمة ضد البلوجر سوزي الأردنية

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية
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قضت محكمة الاستئناف بالعباسية بتاييد حبس  البلوجر سوزي الأردنية سنتين في اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

يذكر أن جنح المطرية، قضت حبس سوزي الاردنية  سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

وكانت صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، اتهمت بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح  والمشاهدات.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها لتحقيق مكاسب مالية.

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