حل ذكي من هواوي لمواجهة انقطاع الكهرباء وتعزيز استدامة الطاقة

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق حلها الجديد للطاقة الرقمية Power-M خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024.

يستهدف الحل توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دور هواوي في ريادة تكنولوجيا الطاقة الرقمية.

يعتمد Power-M على بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو كليهما معًا، مما يتيح إمدادات كهربائية مستمرة على مدار الساعة.

يتميز الجهاز بتوفير الطاقة، تخزينها، وتحويلها بسلاسة داخل نظام متكامل، مما يعالج تحديات انقطاع الكهرباء ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صرح جوي دينغ، الرئيس التنفيذي لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر انه مع إطلاق Power-M، تعزز هواوي مكانتها في تقديم حلول مبتكرة للطاقة الرقمية.

أضاف انه مع ارتفاع تكلفة الوقود والكهرباء وزيادة الطلب على بدائل الطاقة منخفضة الكربون، يمثل هذا الحل خطوة هامة نحو مستقبل مستدام وموثوق.

وأشار المهندس أحمد بكر**، مدير تطوير الأعمال في هواوي للطاقة الرقمية مصر، إلى أن Power-M يتميز بسهولة التركيب، والعمل التلقائي عند انقطاع الكهرباء، إلى جانب التحكم عن بعد وصداقته للبيئة لعدم إصدار ضوضاء. وأضاف أن هواوي طورت شبكة من الموزعين المعتمدين، من بينهم شركة EIM، لضمان وصول الحل إلى العملاء النهائيين.

كما أبرزت هواوي خلال المعرض أحدث حلولها، بما في ذلك Power-M الذي يهدف إلى دعم مستقبل مستدام وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.