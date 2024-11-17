رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بالرياض

أقيم الاجتماع الاول لمجلس ادارة الاتحاد العربي للخماسي الحديث على هامش انتخابات الاتحاد الدولى والذى اقيم بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعودية.

جاء ذلك بحضور الاغلبيه المطلقه للاعضاء وتم عرض جدول الاعمال وأتخاذ القرارات لتفعيل نشاط الاتحاد العربي بعد اعتماد انتخابات مجلس الادارة من اتحاد الاتحادات العربيه وأسفرت نتيجه الانتخابات عن فوز :-

المهندس وليد خليل رئيسا للاتحاد العربي

ناصر الوليد نائبا اول لرئيس الاتحاد

العميد محمد جلال نائبا ثانى لرئيس الاتحاد

رزان العابد نائبا للرئيس عن المرأه

الدكتور شادى عبد العزيز امينا عاما وامين صندوق الاتحاد

الدكتور هدى المطروشى عضوا

ابراهيم زين عضوا

فتحى المهشهش عضوا

عمرو عاشور عضوا

البطل الأولمبي احمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين

وتقدم السادة الاعضاء بالتهانى لفوز المهندس شريف العريان لفوزه بمنصب نائبا اول لرئيس الاتحاد الدولى