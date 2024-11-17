إصابة طفلة في حريق بشقة سكنية بالوادي الجديد

أصيبت طفلة منذ قليل في حريق التهم شقة سكنية بأحد الأحياء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بمدينة الخارجة الذي أسفر عن تدمير محتويات الشقة بالكامل وإصابة الطفلة شمس محمد حجى 15 عاما، وتم نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة له.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتحري حول أسبابه.