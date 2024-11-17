الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن وجود تساقط أمطار الآن على بعض المحافظات الساحلية، مؤكدة أن هناك تساقط للأمطار على بعض المحافظات الساحلية وهناك منخفض جوي يؤثر على محافظات شمال البلاد ويعمل على وجود السحب المنخفضة الممطرة وهناك أمطار في مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة يستمر سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية، منوهة بأنه غدًا الأمطار تمتد لمناطق جنوب الوجه البحري في المنوفية والشرقية، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا.

وأشارت إلى أن تأثير الشبورة لن يكون واضح خلال الفترة الحالية بالتزامن مع سقوط الأمطار، وتعود الشبورة كثيفة يوم الأربعاء على الطرق الساحلية والصحراوية والزراعية وتختفي مع سطوع الشمس، مؤكدة أنه يفضل ارتداء الجاكت في الساعات المتأخرة من الليل والصباح المبكر.