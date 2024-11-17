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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه حول تأثير التحول الرقمي على المنتجات البنكية

مناقشة رسالة الدكتوراه
مناقشة رسالة الدكتوراه
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شارك  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى في مناقشة رسالة دكتوراه "الفلسفه" فى إدارة الأعمال حول تأثير التحول الرقمى على المنتجات البنكية والأداء المالى للبنوك المقدمة من الباحث العميد أحمد محمد بدوى مصطفى بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة.

 وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الوزير علاء فاروق "رئيساً وعضواً"، والدكتور عادل مبروك محمد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة سابقاً "مشرفاً و عضواً" ، واللواء دكتور عادل إمام حامد  أستاذ إدارة الأعمال المساعد ومدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة " عضواً" ، اللواء دكتور هشام فوزى عباس أستاذ إدارة الأعمال المساعد بالكلية العسكرية لعلوم الإدارة " مشرفاً وعضواً.

 وقد عقدت المناقشة  بالكلية العسكرية لعلوم الادارة وتم منح الباحث درجة دكتوراة الفلسفة فى إدارة الأعمال.

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التحول الرقمي القوات المسلحة