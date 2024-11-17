التشكيل الرسمي لقمة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي إيطاليا وفرنسا عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصنيف الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تشكيل منتخب إيطاليا:



- حراسة المرمى: فيكاريو

- خط الدفاع: دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني

- خط الوسط: كامبياسو، فراتيسي، لوكاتيلي، تونالي، ديماركو

- خط الهجوم: باريلا، ريتيجي

تشكيل منتخب فرنسا:



- حراسة المرمى: ماينيان

- خط الدفاع: كوندي، كوناتي، ساليبا، ديني

- خط الوسط: جندوزي، كونيه، رابيو

-خط الهجوم: تورام، نكونو، كولو مواني

يدخل المنتخبان المباراة بعد أن ضمنا التأهل إلى دور الثمانية، والمقرر إقامته في مارس المقبل. ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الفرنسي.

يسعى منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب لتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء". في المقابل، يطمح المنتخب الإيطالي بقيادة لوتشيانو سباليتي لتعزيز الصدارة وتأكيد تفوقه على خصمه.