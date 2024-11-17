إنجلترا تكتسح أيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوربية

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا ساحقا على نظيره الأيرلندي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وشهد الشوط الأول أداء متوازنا بين الفريقين مع استحواذ ملحوظ للمنتخب الإنجليزي، الذي سيطر على مجريات اللعب دون أن يتمكن من التسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب الإنجليزي هيمنته الكاملة على اللقاء.

افتتح هاري كين التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 53، وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف أنثوني غوردن الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من تينو ليفرامينتو

استمر الضغط الإنجليزي، وسجل كونور غالاغير الهدف الثالث في الدقيقة 62 بعد صناعة رائعة من كايل ووكر ثم عزز البديل جارود بوين النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 76، مباشرة بعد دخوله الملعب ولم تمضي سوى ثلاث دقائق حتى اختتم تايلور هارود مهرجان الأهداف بالهدف الخامس، بصناعة جود بيلينجهام.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، معززا صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأيرلندي عند 6 نقاط في المركز الثالث.