للمرة الثانية.. ظهور مرعب لـ "سمكة يوم القيامة" بأحد شواطئ الولايات المتحدة

في ظاهرة نادرة الحدوث، ظهرت "سمكة يوم القيامة" الغامضة بأحد شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، حيث جرفت الأمواج سمكة ضخمة نادرة، وتعرف باسم "سمكة يوم القيامة" إلى أحد شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط.

"سمكة المجداف" الميتة التي يبلغ طولها حوالي 10 أقدام يشاع أن تكون علامة على الزلازل الوشيكة، تم العثور عليها ممتدة على الشاطئ الصخري لشاطئ غراندفيو في إنسينيتاس من قبل معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

وقال معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن أحد طلاب الدكتوراه اكتشف سمكة مجدافية على شاطئ في إنسينيتاس الأسبوع الماضي، يبلغ طولها من 9 إلى 10 أ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها العثور على سمكة مجدافية بالمنطقة هذا العام. ولم يتم توثيق غرق سمكة مجدافية في كاليفورنيا سوى 20 مرة منذ عام 1901.

وقال مدير مجموعة الفقاريات البحرية في "سكريبس" بن فرابل: "كما هي الحال مع السمكة المجدافية السابقة، ستتمكن هذه العينة والعينات المأخوذة منها من إخبارنا بالكثير عن علم الأحياء والتشريح وعلم الجينوم وتاريخ حياة السمكة المجدافية".

وتم العثور على سمكة مجدافية لأول مرة بالمنطقة في أغسطس، وكان طولها نحو 12 قدما ووزنها أكثر من 30 كيلوغراما.

ولم يعرف العلماء سبب جرف السمكة إلى حيث وصلت، على الرغم من أنه يعتقد عموما أنها علامة على الإصابة بالمرض وفقدان الاتجاه.