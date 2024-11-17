محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم الأحد تنفيذ ٢٦ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢٢٥م و٢٠٧١ فدانًا وقيراطًا واحدًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ٣ حالات أراضي أملاك دولة (رفض تقنين)، على مساحة ۲۰۷۱ فدانًا بولاية المحافظة.

هذا إلى جانب إزالة ٥ حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة قيراطًا واحدًا عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة.

كما تم تنفيذ إزالة لـ ۱۷ حالة تعدٍّ على أراضى بولاية الرى، على مساحة ٤٢٥ م، عبارة عن بناء أسوار ووصلات ري مخالفة على حرم الري.

أيضًا تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍّ على أرض ولاية الصرف الزراعي، على مساحة ۸۰۰ م، عبارة عن عمل مزرعة سمكية على جسر مصرف الوادي.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، و تنفذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر وتنتهي المرحلة الثالثة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.