اليابان: استطلاع رأي يكشف ارتفاع نسبة التأييد لحكومة "إيشيبا" إلى 40%

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد ارتفعت بواقع 7.9 نقطة مئوية لتصل إلى 40 %، إذ أيد أغلبية المشاركين حكومة الأقلية الائتلافية الحاكمة التي تسعى إلى إبرام صفقات سياسية مع أحزاب أصغر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية على مدى يومين عبر الهاتف أن نسبة عدم تأييد الحكومة بلغت 38.8%، بانخفاض عن الاستطلاع السابق الذي أجري في أواخر أكتوبر، والذي سجل 52.2%.

وأضاف أن نحو 67.9% ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على خطط الائتلاف الحاكم للعمل مع أحزاب أصغر لتمرير مشاريع القوانين بسلاسة، في حين قال 26.4% منهم أن الكتلة الحاكمة يجب أن تسمح لأحزاب المعارضة بالانضمام إلى الائتلاف لتشكيل أغلبية.

وأشارت وكالة كيودو إلى أن الاستطلاع الأخير يأتي بعد إعادة انتخاب إيشيبا رئيسا للوزراء في جلسة برلمانية خاصة عقدت يوم الاثنين الماضي، على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو، فقدا السيطرة على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات العامة في 27 أكتوبر الماضي.