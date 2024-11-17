ختام البرنامج التدريبي لأطباء التكليف الجدد بمنشآت الرعاية الأولية بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عن ختام حزمة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء الجدد، المكلفين بمنشآت الرعاية الأولية، وذلك لتهيئتهم لأداء مهامهم في بداية عملهم.

من جانبها أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحزمة التدريبية تأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للإرتقاء بمستوى الآداء في تقديم الخدمات الصحية لأطباء التكليف الجدد وتنمية مهارتهم الإكلينيكية.



وأشارت الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأولية، إلى أن البرنامج التدريبي إستهدف تدريب 20 طبيب بشرى من مختلف الإدارات الصحية ،وعلى مدار 18 يوم تضمن كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وشملت محاضرات نظرية وعملية .

حاضر فى الدورة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة ،الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية ،دكتور مصطفى النجار استشارى طب الأطفال، دكتورة أميره إبراهيم إستشارى طب الأسرة ،دكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة الأمومة والطفولة ،وإشتمل التدريب موضوعات عديدة من أبرزها الرعاية الأولية ،طب الأسرة ،الإحتياجات الخاصة، الإسعافات الأولية ، السن المدرسى، الأمراض غير السارية ، الأمومة والطفوله ، أساسات السونار ومهارات إدارية.

وفى ختام التدريب قامت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والدكتورة هبة جودة مدير اداره الرعاية الأساسية بتسليم المتدربين شهاده باجتياز الدورة التدريبية.



