وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف

ذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية، أن المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف قُتل اليوم الأحد في غارة إسرائيلية على وسط العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن ثلاثة آخرين قتلوا في نفس الهجوم، الذي استهدف مبنى قيادة الحزب في "رأس النبع".

وأوضحت القناة أن الغارة نفذت في حي نزح إليه سكان كثيرون من ضواحي بيروت، وأن هناك قتلى مدنيين من بين المستهدفين.