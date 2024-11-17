برلمانية تكشف تفاصيل مقترحا لوضع تسعيرة للكشف في العيادات

كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التقدم بمقترح للبرلمان بوضع تسعيرة معينة للكشف عند الأطباء، قائلة:" رفع الأسعار في كشوفات الأطباء أمر غير منطقي، خاصة وأن المعيار الأول في هذه المهنة معيار إنساني وأخلاقي، وليس معيارًا استثماريًا أو تجاريًا".

وقالت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنها تقدمت بمقترح لوضع تسعيرة للكشف عند الأطباء، مشيرة إلى أن قانون 53 تحدث عن تشكيل لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة مع أحد المعنيين من نقابة الأطباء، بالإضافة إلى أحد الشخصيات المعروفة في المستشفيات الخاصة لوضع حد أدنى وحد أقصى للكشف عند الأطباء".

وأوضحت أن معيار التسعيرة مبني على خبرات الطبيب، بالإضافة إلى المكان الجغرافي للعيادات أو المستشفيات، فالإمكانيات المادية في المناطق الشعبية محدودة على خلاف الأماكن الراقية، وهذه الاعتبارات تؤخذ عند وضع تسعيرة للكشف عند الأطباء.



