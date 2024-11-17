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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك

القوات الروسية
القوات الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمس مسيرات أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولات الهجمات التي شنها نظام كييف على المنشآت داخل الأراضي الروسية باستخدام المسيرات ذات الأجنحة الثابتة.
وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث مسيرات أوكرانية فوق منطقة كورسك، ومسيرتين فوق منطقة بريانسك.

الدفاع الروسية بريانسك كورسك