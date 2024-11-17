صحيفة إسبانية: رونالدو يتواصل مع صلاح من أجل الانضمام للنصر السعودي

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 08:45 م

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، اليوم الأحد، عن تواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع الدولي المصري، محمد صلاح، من أجل الانضمام لنادي النصر السعودي.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو كشف عن رغبته لإدارة ناديه في ضم صلاح في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة، أن التعاقد مع النجم المصري سيكون نقطة تحول للدوري السعودي بسبب شعبية محمد صلاح الضخمة في الوطن العربي.



وأوضحت أن النصر سيلعب على قوته المالية لحسم صفقة صلاح لصالحه، إلى جانب مشروع الفريق وطموحاته خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو تحدث بالفعل مع محمد صلاح بشكل شخصي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى النصر، حيث يعتبر الدون سفيرًا للكرة السعودية.