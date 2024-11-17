إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية.. الأربعاء

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية؛ برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعى 2024/ 2025م، والتي تضم 82 طالباً، وطالبة من سبع كليات بالجامعة؛ تتنوع تخصصاتها ما بين كليات القطاعات الطبية، والهندسية، والإنسانية.

وأوضح رئيس الجامعة؛ إنه وفقاً للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسوف يتم غداً الاثنين 18/ 11 ؛تلقي الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، يعقبها يوم الثلاثاء 19/ 11؛ فحص الطعون، على أن يتم في اليوم التالي الأربعاء 20/ 11؛ إعلان الكشوف النهائية؛ للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، منوهاً إلى المتابعة المستمرة لكافة مراحل انتخابات اتحاد الطلاب، والتي تجرى داخل الحرم الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مناخاً من الشفافية، والحيادية في أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، وتمثل تدريباً واقعياً؛ على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب؛ مما يرسخ لديه قيم الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة صوته الانتخابي .

ومن جانبه، أشار الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ إلى تفوق 4 كليات بالجامعة الأهلية في عدد المرشحين، وهي: كليات طب الأسنان، والهندسة، والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والألسن واللغات ، والتي شهدت ترشحاً مبدئياً؛ لعدد 14 طالباً، وطالبة في كل كلية، كما شهدت كلية الطب ترشح 12 طالباً، وطالبة، وفي العلوم المالية والإدارية؛ ترشح مبدئيا 9 طلاب، وطالبات، أما في كلية الصيدلة والعلوم الدوائية فشملت الكشوف المبدئية ترشح 5 طلاب، وطالبات.

و الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنشاوي؛ أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات طلاب جامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعي 2024/ 2025م، وذلك برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من : الدكتورة شيرين عبد الغفار الأستاذ المساعد بكلية الألسن واللغات، و عبد الرحمن محمد حسين المحامي بالشئون القانونية، و ميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، ويوسف محمد كامل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، وأروى عادل هاشم الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الألسن واللغات.

