قلعة قايتباي.. عبق التاريخ الباقي بالإسكندرية

وأنت تتجه من شرق الإسكندرية بموازاة بحرها الجميل، في تجاه أقصى غربها، يتصدر مشهد قلعة قايتباي على امتداد النظر لوحة تاريخية شاهدة على عراقة البناء وعلى عبق تاريخ المدينة القديم .

تقع القلعة في أقصى غرب الإسكندرية بحى الجمرك، وقد شيدت على أنقاض واحدة من عجائب الدنيا السبع منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702 ھ إثر زلزال مدمر فى عهد السلطان نصر بن قلاوون، وفي عهد السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، زار الإسكندرية سنة 882 ھ / 1477 م، وأثناء تفقده لموقع المنارة القديمة أمر أن يبنى على أنقاضها القلعة التي اتخذت اسمها منه، وتُشير المصادر التاريخية إلى أنه تم استخدام أحجار المنارة في بناء القلعة، والتي تم الانتهاء من بنائها بعد عامين سنة 884 ھ .

تأخذ قلعة قايتباي شكل مستطيل يبلغ طوله 150 مترا وعرضه 130 مترا، يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وتحتوى على سور خارجي يضم أبراجا دفاعية من جهاته الأربعة، وآخر داخلي يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح، ويوجد بداخل القلعة فى فنائها البرج الرئيسي وهو على شكل قلعة أخرى مربعة الشكل طول ضلعها 30 مترا وارتفاعها 17 مترا وتحتوى فى أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهى من أعلى بشرفات بارزة تضم فتحات كانت تستخدم لرمي السهام.

وتتكون قلعة قايتباي من ثلاثة طوابق، يشغل الطابق الأول مسجد القلعة، أما الطابق الثاني فيحتوى على ممرات وقاعات وحجرات داخلية، بينما يحتوى الطابق الثالث على حجرة كبيرة يعلوها قبة تشكل قمة القلعة يعلوها تمثال الإله بوسيدون، إله البحار والمحيطات عند الإغريق، ويوجد بهذا الطابق مقعد السلطان قايتباي، وكان يجلس بها لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية، كما يوجد في هذا الطابق فرن لإعداد الخبز المصنوع من القمح للجنود، ويوجد أيضا طاحونة لطحن الغلال .

تعرضت القلعة على مدار تاريخها الطويل لفترات من الإهمال وفترات أخرى من الإهتمام والإزدهار، ففي العصر المملوكي اهتم السلطان قنصوة الغوري بالقلعة اهتماما كبيرا وزاد من قوة حاميتها وشحنها بالأسلحة والعتاد، ومع دخول العثمانيين مصر استخدموا القلعة مكانا لحاميتهم واهتموا بها وجعلوا بها قوات من الجند المشاة والفرسان والمدفعية للدفاع عن بوابة مصر الساحلية الشمالية، ومع دخول الحملة الفرنسية مصر استولى عليها نابليون.

ومع تولى محمد على حكم الدولة المصرية قام بتجديد أسوار القلعة وأضاف بعض الأعمال التي تتناسب والتطور الدفاعي للقرن التاسع عشر تمثلت فى تقوية أسوارها وتجديد مبانيها وتزويدها بالمدافع الساحلية، وبعد قيام الثورة العرابية ضرب الإنجليز الإسكندرية 1882م، حيث تم تخريب القلعة وإحداث تصدعات بها، حتى قامت لجنة حفظ الآثار العربية عام 1904 بعمل الإصلاحات اللازمة لاستعادة شكل القلعة التاريخي، واستندت في ذلك على الدراسات الموجودة فى كتاب وصف مصر الذي وضعه علماء الحملة الفرنسية .

شهدت قلعة قايتباي اهتماما كبيرا بعد قيام ثورة يوليو 1952م، ويعد مشروع الصوت والضوء الذي تم تدشينه مؤخرا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر خير دليل على اهتمام الدولة المصرية بالقلعة، والذي كان له أثر كبير على إزدياد أعداد الزائرين، حيث يقدم عرض الصوت والضوء تجربة مثيرة باستخدام تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والسرد التاريخي لتاريخ الاسكندرية منذ تأسيسها على يد الاسكندر الأكبر مروراً بالعصور الرومانية والإسلامية حتى تاريخها الراهن مسلطا الضوء على منارة الاسكندرية القديمة ومكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت منارة المعرفة للعالم القديم.