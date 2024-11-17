وزير الرياضة يبحث سبل الخطط التسويقية والاستثمارية لهيئة استاد القاهرة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، عبر الفيديو كونفرانس بأعضاء الهيئة: الدكتور أشرف العربي، والدكتور أسامة صالح، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي، ولفيف من السادة المسئولين والمستشارين.



تناول الاجتماع مناقشة إعداد خطة إستراتيجية متكاملة للهيئة، وما تتضمنه من خطط تسويقية واستثمارية تضمن الاستدامة والكفاءة المالية للهيئة، بما يضمن تطوير دورها في خدمة الرياضة المصرية وتعزيز مواردها.



كما تطرقت المناقشات إلى آليات تحسين الخدمات المقدمة داخل الاستاد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوظيف أحدث التقنيات في إدارة المنشآت الرياضية تضمن تحويل الاستاد إلى مركز رياضي متكامل يُسهم في رفع مستوى الرياضة ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.



أكد وزيرالرياضة، أهمية وضع رؤية مستقبلية واضحة لتطوير هيئة استاد القاهرة الدولي باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت الرياضية في مصر والمنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية للهيئة من خلال الخطة التسويقية، الاستثمار والشراكات، الاستدامة المالية.



وأشار"صبحي" إلى أن هيئة ستاد القاهرة الدولي تشهد خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.