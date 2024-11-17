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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين إثر استهداف إسرائيلي مركزًا للجيش في "حاصبيا"

غارة جوية إسرائيلية
غارة جوية إسرائيلية على لبنان
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استشهد جنديان من الجيش اللبناني، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مركزا له في بلدة "الماري" بقضاء "حاصبيا" جنوب البلاد.
وأفاد الجيش اللبناني في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام باستهدف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة "الماري" قضاء "حاصبيا"، ما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة.
وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن عدد الشهداء بصفوف جيش بلاده، ارتفع إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

الجيش اللبناني استشهد جنديان غارة جوية إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي