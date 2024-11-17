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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزائر تسحق ليبيريا بخماسية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على منتخب ليبيريا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "حسين آيت أحمد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي المنتخب الجزائري، حيث سجل أهداف الجزائر كل من رياض محرز، بغداد بونجاح ، أمين جويري، وعيسى ماندي و محمد الأمين عمورة.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 16 نقطة، متربعًا على صدارة مجموعته، ومؤكدًا جدارته بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، التي كان قد حسمها بالفعل منذ الجولة الرابعة وسجل محاربو الصحراء 16 هدفًا في التصفيات، بينما تلقت شباكهم هدفين فقط.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند 4 نقاط في المركز الثالث، ليختتم مشواره في التصفيات بخسارة ثقيلة.

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