انطلاق مباراة منتخب الشباب والجزائر بتصفيات شمال إفريقيا

انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر تحت 20 عاما في الجولة الثالثة من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب.

أعلن البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر.

خط الدفاع: معتز محمد وعبدالله بوستجى وأحمد كاباكا ومحمد السيد.

خط الوسط: محمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو خالد بيبو.

وفي الهجوم: محمد زعلوك وعمر خضر.