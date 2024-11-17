القبض على 3 سودانيين بتهمة قتل صديقهم في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، متهمين بقتل صديقهم ضربا بالعصا، وإلقاء جثته في شارع ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لخلافات سابقة بينهم.

العثور علي جثة وسط الشارع

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص ملقى بشارع ترعة عبدالعال بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان به آثار تعذيب، وبعمل التحريات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين انهم 3 عاطلين يحملون نفس جنسية المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم وبين صديقهم المجني عليه فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بعصأ حتي الموت وألقوا جثته في الشارع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.