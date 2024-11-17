رئيس جامعة السويس يستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس فريق هيئة ضمان جودة التعليم والإعتماد، اليوم الاحد، بمبنى الجامعة، وذلك في إطار زيارة الفريق لاعتماد برنامجي الإنشاءات المدنية والمعمارية و القوى والآلات الكهربية بكلية التكنولوجيا والتعليم.

جاء ذلك بحضور دكتور حسام الدين مصطفى عطية عميد كلية التكنولوجيا والتعليم و فريق الهيئة والذى ضم كلا من دكتور إبراهيم بدران (رئيس الفريق)و دكتور إبراهيم نصار (عضواً)و دكتور جيهان أحمد (عضواً) و بحضور دكتور محمد إسماعيل_مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وصرح "رئيس الجامعة" أن حرص الجامعة على اعتماد برامجها الأكاديمية يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بالتعليم العالي والبحث العلمي والتأكيد على جودة ومستوى التعليم المقدم للطلاب للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما أوضح "حنيجل" أن الحصول على الاعتماد للمؤسسات التعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بات أمراً ملحاً خاصة وأنها هيئة مستقلة مسؤولة عن قياس جودة العملية التعليمية بكل مشتملاتها وتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وأصبح خريج المؤسسات التعليمية المعتمدة له الأولوية في مختلف المؤسسات محليًا ودوليًا، كذلك في ظل المنافسة مع الجامعات المناظرة يعتبر الحصول على الاعتماد أمرًا هامًا وضروريًا للتفوق والتميز في مثل هذه المنافسات.

جدير بالذكر أن الزيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقوم فيها اللجنة بتفقد ودراسة كافة المقومات المقدمة من الكلية للحصول على الاعتماد.

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