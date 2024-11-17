بدء تشغيل مستشفى الجراحات الدقيقة بالسويس ديسمبر المُقبل

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس يرافقه الدكتور مصطفى غنيمة مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسى، الدكتور أحمد شفيق مدير ادارة المراكز المتخصصة برئاسة هيئة الرعاية الصحية .جولة ميدانية لمستشفى الجراحات الدقيقة بحوض الدرس استعدادًا لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من أول شهر ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد السُبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية و المشرف علي مشروعي التأمين الصحي الشامل و حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان بتكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من اعمال تجهيز المستشفى لخدمة أهالي السويس.

وأشار بيان صادر عن المكتب الاعلامى للهيئة الرعاية الصحية بالسويس، أن مستشفى الجراحات الدقيقة ضمن مجموعة الخدمات الصحية التي سوف تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة بمجمع السويس الطبى، والذي يعتبر أكبر صرح طبى ضمن منشآت الرعاية الصحية .



ورافق رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، العميد أ حمد عـــــلاء مستشار الوزير المحافظ للمشروعات.

كما أكد المستشار أحمد علاء، على وجود مجهودات و جهد مبذول من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية من أجل الانتهاء من تشغيل مستشفى الجراحات الدقيقة لتكون بداية عملها مع بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي داخل المحافظة ابتداء فى شهر ديسمبر المقبل.

