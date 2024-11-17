رئيس هيئة الرقابة المالية: البيانات الإحصائية أساس تحسين قطاع التأمين وتقليل المخاطر

أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في إحدى جلسات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024"، أن توفير وضبط البيانات الإحصائية يُعد عنصرًا حاسمًا في دعم قطاع التأمين لتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن نقص البيانات يمثل تحديًا كبيرًا يعرقل دقة تقييم المخاطر وتحديد أسعار التغطيات التأمينية.

وخلال الجلسة التي أدارها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أوضح فريد أن التوسع في تقديم تغطيات تأمينية شاملة يعتمد على فهم دقيق للمخاطر المحتملة، سواء كانت ناتجة عن التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو عن عوامل أخرى تؤثر على المحاصيل الزراعية والأصول المؤمن عليها.

وأشار إلى أن توفر بيانات دقيقة يمكن شركات التأمين من إعداد نماذج إحصائية تُستخدم لتعويض المتضررين بكفاءة وعدالة.

وأضاف أن هذه البيانات تسهم في تحديد أسعار الأقساط التأمينية، وتعزيز متابعة أداء فروع التأمين المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر التي تواجه القطاع.

وأكد فريد أن استخدام البيانات الإحصائية ليس أمرًا جديدًا، ولكنه يتطلب تطويرًا مستمرًا لمواكبة التغيرات المتسارعة. وضرب مثالًا باستخدام النماذج الإحصائية لتعويض المزارعين عن خسائرهم الناتجة عن الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تدهور المحاصيل.

اختتم فريد كلمته بالتشديد على أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة كضرورة استراتيجية لاستدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

يُذكر أن هذه التصريحات جاءت ضمن فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2024"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية. يُعقد المؤتمر تحت شعار "The Next Wave"، لاستكشاف أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبار قادة التكنولوجيا والمؤسسات العالمية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.