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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل يعمل خريجو كلية الزراعة في الكادر الطبي؟.. برلماني يوضح

أحمد العرجاوي، عضو
أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
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أكد أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون ترخيص ومزاولة المهنة يحدد للأشخاص والمنشآت من يحق له ممارسة العمل عبر الإدارات (الوقائية – العلاجية) التابعة للعلاج الحر.

وقال أحمد العرجاوي خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن تصريح مزاولة المهنة يكون للكوادر الطبية فقط (طب – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعي – التمريض – بعض كليات العلوم).

وأضاف أحمد العرجاوي أن خريجي كلية الزراعة يمكن أن يعملون في الكادر الطبي إذا ما تم تعديل القانون، لكنهم غير تابعين حتى الآن للكادر الطبي مثل بعض خريجي كليات العلوم.

وتابع قائلا: إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المسئولة عن متابعة تراخيص مزاولة المهنة، مع مأموري الضبط القضائي والأجهزة المعنية، لافتا إلى أن إدارات العلاج الحر تحتاج لإعادة ترتيب ودعم بالأدوات الحديثة.

واستكمل أحمد العرجاوي: القاهرة بها نحو 15 ألف منشأة طبية من الصعب مراقبتهم، وهناك بعض الأكاديميات التعليمية الوهمية تستقبل بعض الطلاب ومنح شهادات غير مرخصة.


 

أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قانون ترخيص ومزاولة المهنة خريجي كلية الزراعة