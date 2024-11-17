الإسباني آسيير ثاباليتا يشارك في مهرجان "بريكينج وولز" لأفلام الرقص

يستعد الفنان الإسباني آسيير ثاباليتا، الراقص ومصمم الاستعراضات المعروف، لزيارة مصر في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر لتقديم سلسلة من ورش العمل في القاهرة والمنيا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "بريكينج وولز" لأفلام الرقص برعاية "نوت دانس كومباني"، الفرقة المصرية المتخصصة في الرقص المعاصر.

تهدف ورش عمل ثاباليتا إلى استخدام الجسد كوسيلة تعبيرية قوية تتجاوز الكلمات، حيث تركز على استكشاف الفرد وموضوعاته الاجتماعية لإنتاج مشاهد تعكس دواخل الإنسان وثقافته. ويسعى الفنان الإسباني من خلال هذه الورش إلى إشراك المشاركين في عملية تفاعلية لتحليل ومناقشة القضايا الشخصية والاجتماعية، وإقامة حوار فني مباشر مع الجمهور.

ثاباليتا، الذي أسس فرقته الفنية "إرتثا" عام 2004، اشتهر بتقديم أعمال تمزج بين الرقص المعاصر والتخصصات الفنية الأخرى، بهدف استكشاف التناقضات الإنسانية والاجتماعية ودعوة الجمهور إلى التفاعل مع ما يشاهدونه. وقد قدمت فرقته عروضها في خمس قارات، حظيت خلالها بتقدير واسع.

من جانبها، تأسست "نوت دانس كومباني" في القاهرة عام 2011 على يد الفنان حازم حيدر، وتهدف إلى تصميم مقطوعات استعراضية مبتكرة. تُعرف الفرقة بفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، حتى غير المحترفين.

يُعد مهرجان "بريكينج وولز" لأفلام الرقص أول مهرجان من نوعه في مصر والمنطقة، ويُسلط الضوء على الإنتاجات السينمائية المتميزة في مجال أفلام الرقص. واستقطبت دورته السابقة في ديسمبر 2023 مشاركات من 14 دولة، مع عروض متنوعة شهدتها القاهرة والمنيا.