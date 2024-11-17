مستشارة سابقة لأوباما: نتنياهو سعيد بعودة ترامب للبيت الأبيض

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيد للغاية بإعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، متوقعة عدم فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أي شيء حتى انتهاء مدته في يناير المقبل.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مارك روبيو المرشح لتولي حقيبة وزارة الخارجية في إدارة "ترامب" يعد نوعا ما صقرًا داعمًا لإسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، ويقول إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق في العيش على الأراضي التي كانوا يعيشون عليها على مدار عقود، وهذا أمر بالغ القلق بالنسبة لها وللفلسطينيين وللذين يعيشون في قطاع غزة.

وتابعت: "بايدن وإدارته رفضت اتخاذ موقف ضد نتنياهو، فالأخير خطر ليس فقط على الفلسطينيين، ولكن أيضا على الإسرائيليين، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التصعيد من إدارة ترامب لدعمه لإسرائيل أكثر من إدارة بايدن".