الكرملين: نبرة المحادثات الهاتفية بين بوتين وشولتز كانت عملية وصريحة للغاية

قال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد إن نبرة المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز كانت عملية وصريحة للغاية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية "بقدر ما أعلم كانت محادثة عملية ومفصلة وصريحة للغاية، إذ حدد الجانبان مواقفهما بشكل متبادل".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول /الجمعة/ وكانت هذه أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أوائل ديسمبر 2022، ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين، فقد ناقش الجانبان، قضايا أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين، واتفق بوتين وشولتز على أن مساعديهما سيستمرون في التواصل.