ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: نبرة المحادثات الهاتفية بين بوتين وشولتز كانت عملية وصريحة للغاية

بوتين وشولتز
بوتين وشولتز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد إن نبرة المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز كانت عملية وصريحة للغاية.
وأضاف بيسكوف في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية "بقدر ما أعلم كانت محادثة عملية ومفصلة وصريحة للغاية، إذ حدد الجانبان مواقفهما بشكل متبادل".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول /الجمعة/ وكانت هذه أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أوائل ديسمبر 2022، ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين، فقد ناقش الجانبان، قضايا أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين، واتفق بوتين وشولتز على أن مساعديهما سيستمرون في التواصل.

بوتين الكرملين أولاف شولتز