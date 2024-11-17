"المصري الديمقراطي" ينظم تدريبًا لعضوات الحزب بعنوان "القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية"

نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالإسماعيلية، بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية تدريبا بعنوان "القيادة السياسية الفاعلة للمرأة المصرية"، بحضور فريد زهران رئيس الحزب، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، والنائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، ومنى عبد الراضى أمين المرأة المركزي .

يأتي ذلك في إطار سعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لزيادة المشاركة السياسية للمرأة واكتشاف وإعداد كوادر تمارس العمل العام بمختلف أنواعه.



تحدث فريد زهران، رئيس الحزب مؤكدًا أن رفع كفاءة المرأة وقدراتها ومعارفها من الأمور الهامة التى يحرص عليها الحزب منذ نشأته ، كما بين الأدوار التى لعبها الحزب منذ ثورة ٢٥ يناير حتى الآن ومواقفه السياسية الواضحة المتسقة مع أيدلوجية الحزب.

وتحدث النائب محمود سامى عن الاقتصاد العام ومتغيراته والأحداث العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وانعكاسها على العالم العربى ومصر.



أدارت الدكتورة مها عبد الناصر نقاشًا مع الحضور حول مفوضية عدم التمييز ومشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب.



وقدم الدكتور عمرو مصطفى عرضا للتخطيط الاستراتيجى مع مقارنات بين التخطيط التقليدى والتخطيط الاستراتيجي ، والكفاءة والفاعلية ، وتحدثت منى عبد الراضي عن قضية العنف ضد المرأة فى إطار حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، موضحة تعريف العنف ومفهومه، وأشكاله وآثاره المختلفة.



وفى ختام اليوم التدريبى؛ قام النائب محمود سامى و الدكتور عمرو مصطفى و منى عبد الراضى بتقديم شهادات اجتياز التدريب للمتدربات مع أخذ الصور التذكارية معهم.



حضر التدريب عضوات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والفتيات المنضمات حديثا للحزب؛ والمهتمات بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة .



قدمت التدريب الدكتور عبير إسماعيل عضو الهيئة العليا للحزب وتحدثت عن الاهتمام الخاص الذى يوليه الحزب للمرأة والتمثيل المميز لها في المناصب القيادية بالحزب، مع كلمات ترحيبية من الدكتور محمد الظواهرى أمين عام التدريب والتثقيف بالمحافظة ، والدكتور عمرو مصطفى أمين الحزب بالمحافظة.