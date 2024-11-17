محافظ الدقهلية يتفقد أعمال وضع الكتل الخرسانية وإنشاء مطبات بطريق المطرية بورسعيد

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، طريق الحزام الآمن علي بحيرة المنزلة (المطرية - بورسعيد) والذي شهد حادث اصطدام ميني باص يقل عدد من العمال بسيارة نقل محملة بالأخشاب وسيارة ملاكي مما أسفر عن وفاة 12 وإصابة 23 آخرين مساء يوم الأربعاء الماضي.



وتابع "مرزوق " أعمال وضع الكتل الخرسانية وإنشاء المطبات الصناعية علي الطرق والمداخل الفرعية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل بمراكز الجمالية والمنزلة والمطرية ، منعا لتكرار الحوادث مره أخرى .

وأجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفياً مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط للتنسيق من أجل وضع كتل خرسانية وانشاء بوابات لمنع مرور النقل الثقيل وإنارة الطريق من أول طريق الحزام الآمن بنطاق محافظة دمياط مروراً بمركز ومدن الدقهلية الثلاث الواقعين علي طريق الحزام .

ووجه "مرزوق " رؤساء مراكز ومدن الجمالية والمنزلة والمطرية بسرعة الانتهاء من أعمال وضع وصب الكتل الخرسانية علي الطريق وإنشاء مطبات صناعية ووضع علامات فسفورية وإنارة الطريق بالكامل كلا في نطاقه .

وأكد " المحافظ " على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذه الحادثه المؤلمه مره أخرى من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة وحملات مرورية ، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة النقل.



وناشد المحافظ جميع قائدي السيارات المسموح لها بالمرور علي طريق الحزام الآمن بعدم تخطي السرعة المقررة، حفاظاً على أرواحهم وأرواح المواطنين.

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