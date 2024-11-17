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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده في عمليات عسكرية خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في عمليات عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح الجيش في بيان أوردته قناة I24 الإخبارية اليوم الأحد أن 3 من الجنود الإسرائيليين أصيبوا في غزة و2 في لبنان.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل أحد عناصره من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير خلال القتال في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إعادة المحتجزين هي الهدف الأهم ضمن أولويات الحرب.
وقال كاتس - في تصريحات أوردتها قناة I24- إن الجهود لإعادة المحتجزين من غزة تجرى دون أي اعتبارات سياسية، متعهدا بالعمل مع الأجهزة الأمنية لإعادتهم إلى بيوتهم،موضحا أن كل لقاء مع أهالي المحتجزين والمشاركين في مهمة إعادتهم يحفزني أكثر للعمل على إعادتهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة لبنان