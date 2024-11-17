تفاصيل طرح كراسات شقق الإسكان خلال ساعات.. الشروط والأسعار

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي بداية من الغد.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقدم الحجز يختلف من وحدة لأخرى ولكنها تتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه.

وأكدت أن الشروط الواجب توافرها أن المتقدم لا يمتلك مسكن من قبل، والعمر من 21 إلى 50 عاما، ولم يسبق له الحصول على إسكان تعاوني أو أرض أو وحدة سكنية مدعومة، ويكون مصري الجنسية.

واستطردت أن الحد الأقصى للوحدات الجاهزة للتسليم 450 ألف جنيه في المحافظات وفي المدن الجديدة 530 ألف جنيه، بينما الوحدات التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات بـ 650 ألف جنيه.

وأردفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط بها الأبلكيشن الذي يمليه العميل ويرفعه على الموقع الإلكتروني

وواصلت طرح كراسات الشروط غدا لذوي الهمم لمدة أسبوع ويحق لهم الحصول على كراسات الشروط حتى 24 ديسمبر، مضيفة أنه سيتم طرح نحو 79 ألف وحدة سكنية نصفهم تسليم فوري.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد بداية من الغد، وعددها كبير جدا واللينك الذي يحتوي على مكاتب البريد التي توفر كراسة الشروط متاح على كل المواقع الإخبارية.

