جمال شعبان عن لاعب كفر الشيخ: أزمات القلب لا تفرق بين رياضي وغيره

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، تفاصيل إصابة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي بأزمة قلبية، قائلا: يذكرنا بحالة اللاعب أحمد رفعت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمات القلب لا تفرق بين رياضي وغيره وتصيب الجميع دون مقدمات ولا ينجو منها أحد

وأضاف الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، أن هناك أشخاص قلوبهم لا تتحمل الزعل والضيق والمشاكل الاقتصادية.

ولفت إلى أنه لو تعرض الأب أو الأم لأزمة قلبية في سن 55 عامًا، يكون الابن على استعداد للإصابة بأزمة قلبية في سن مبكرة.

وأشار إلى أن نمط الحياة الذي لا يعتمد على الحركة والكوليسترول والضغط والسكر جميعهم يؤدوا للإصابة بأمراض القلب.

واختتم حديثه مؤكدا أنه لا بد من الفحص الشامل السنوي للاطمئنان على صحة القلب والفحص الدوري بالأماكن المتخصصة.

