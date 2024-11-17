بالفيديو.. محمد الإبجيجي: أجرينا أكثر من 170 عملية زرع كبد منذ انطلاق المشروع بالمعهد

قال الدكتور محمد عبدالوهاب الإبجيجى ، رئيس وحدة زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى ، أن إجمالى عدد حالات الزراعة منذ انطلاق المشروع تجاوز الـ170 حالة زرع كبد، مؤكدا أن جميع تلك العمليات تجرى على نفقة الدولة بالكامل ، وفى إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُعقد على مدار 3 أيام، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ،رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور محمد صالح مدير المعهد القومى للكبد ، ولفيف من الأطباء المختصين .

أكد الإبجيجى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، أن من أهم ما يميز مؤتمر هذا العام ، هو التشابك مع التخصصات والأمراض الأخرى ، كعلاقة الكبد بأمراض القلب ، والسكر ، والضغط ، والكلى .. إلخ

وتجرى جلسات علمية موسعة تضم كوادر طبية من مختلف المستشفيات التعليمية .

وأكد الحرص على الانتظام في تقديم الدورات التدريبية بصفة مستمرة على مدار العام، بهدف مواكبة الأبحاث العلمية الدولية في هذا المجال.

أوضح الدكتور محمد الإبجيجى ، ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.