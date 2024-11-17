إهداء "درع قطاع البترول" لوزير العمل محمد جبران

كرمت وزارة البترول، اليوم الأحد، محمد جبران وزير العمل، حيث سلم المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، "درع القطاع" إلى الوزير جبران، خلال مشاركته اليوم، في احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، والذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة ذكري استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء عام 1975، والتى اقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية في موقع عمل شركة الأسكندرية للبترول.

وشهدت الاحتفالية أيضا تكريم وزراء البترول السابقين: المهندس سامح فهمي، والمهندس عبد الله غراب، والمهندس أسامة كمال، والمهندس طارق الملا.

وإهداء درع القطاع إلى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، والسيد محمد سعفان وزير العمل الأسبق، وتكريم المهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية على مسيرة عطاء فى هذه المجالات.

كذلك تكريم عدد من النماذج المتميزة مهنياً فى شركات القطاع والقيادات النقابية السابقة، وتكريم اسم المرحومين امينة الشوادفي ومحمد احمد النشار.

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