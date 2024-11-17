رئيس جامعة الأقصر تشهد فعاليات مؤتمر "اليوم العالمي للغة الصينية" في بكين 

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر؛ زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية؛ يرافقها خلالها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة؛ في سبيل توسيع آفاق التعاون الدولي للجامعة؛ من خلال عقد اتفاقيات بين جامعة الأقصر وجامعات صينية.

وخلال الزيارة، شهدت رئيس جامعة الأقصر ومرافقها؛ فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للغة الصينية، المنعقد فى العاصمة بكين، فى الفترة من 15 إلى 17 من نوفمبر الجاري، وذلك بناءاً على دعوة من وزارة التعليم الصينية.

وحرصت رئيس الجامعة ومدير مكتب التعاون الدولي، على حضور عدد من جلسات المؤتمر، كما تفقدا المعرض المقام على هامش المؤتمر، والذى يتضمن أجنحة لأهم الجامعات الصينية، كما تم زيارة أجنحة الجامعات المشاركة.

وشهدت الزيارة؛ تبادل المناقشات مع ممثلى هذه الجامعات حول سبل التعاون الممكنة بين أهم الجامعات الصينية وبين جامعة الأقصر.

كما التقت رئيس جامعة الأقصر مديري معاهد كونفشيوس بجامعات: " قناة السويس، عين شمس، وجامعة القاهرة"؛ حيث تمت مناقشة سبل التعاون والشراكة بين هذه المعاهد وفصل كونفشيوس بجامعة الأقصر.

رئيس جامعة الأقصر: نسعى لتوسيع التعاون الأكاديمي الدولي مع الجامعات الصينية

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، أن حضور المؤتمر يأتي في إطار حرص جامعة الأقصر على دعم جهود الدولة، نحو البناء وتحقيق التنمية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال توسيع التعاون الأكاديمي الدولي مع الجامعات الصينية في سبيل تعزيز انفتاح جامعة الأقصر على العالم.

وأوضحت عبدالجليل، أن ملف تدويل جامعة الأقصر؛ يمثل أهم مباديء استراتيجية التعليم العالي بالجامعة؛ لافتة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل هذا الملف من خلال عقد شراكات مستقبلية مع الجامعات الصينية والمؤسسات الدولية؛ لمواجهة المنافسة العالمية والتحديات الخارجية، وجذب المنح الدولية؛ بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية ووضع جامعة الأقصر في مصاف الجامعات المتقدمة والمصنفة دوليًا.

وأضافت رئيس جامعة الأقصر، أن انضمام مصر عضوًا بتكتل مجموعة البريكس، والتي تعتبر الصين أحد أهم أعضائها؛ ساهم في ترسيخ التعاون بين الجامعات المصرية والصينية؛ وهو ما سيدفع ذلك التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي نحو آفاق جديدة ويعزز من فرص تبادل الخبرات العلمية والبحثية.

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